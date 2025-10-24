Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Raub in Parkanlage - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es in Bad Iburg zu einem Raubgeschehen. Gegen 21.30 Uhr hielt sich ein Mann in einem kleinen Park an der Straße Am Gografenhof auf, als er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde.

Einer der Männer schlug dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Währenddessen entwendete der zweite Täter die Geldbörse des Geschädigten. In dieser befanden sich ein größerer Bargeldbetrag, ein Ausweis sowie diverse weitere Karten.

Der Geschädigte wurde bei dem Angriff verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich Am Gografenhof beobachtet haben, sich bei der Polizei Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell