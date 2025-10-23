PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Handtasche auf Supermarktparkplatz entwendet - Täter flüchtet in Pkw- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Lutterdamm zu einem Handtaschendiebstahl. Eine Frau beabsichtigte, den Parkplatz zu verlassen, und befand sich mit ihrem Einkaufswagen in Höhe ihres Autos, als sich der Täter von hinten näherte.

In einem günstigen Moment entnahm der Unbekannte die Handtasche der Geschädigten aus dem Einkaufswagen und flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann anschließend in ein Auto einstieg und davonfuhr.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, mit dunklen, kurzen Haaren. Er war mit einer beigen Jogginghose und einer Jacke bekleidet.

Eine zweite Person die sich ebenfalls auf dem Parkplatz befand und möglicherweise mit dem Täter in Verbindung steht, wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt, halbglatze, ca. 1,65 m groß, kurzer Vollbart. Auch diese Person flüchtete nach der Tat vom Parkplatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen, zu den beteiligten Personen oder zum benutzten Pkw geben können, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05641/94530 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

  • 23.10.2025 – 11:02

    POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch auf Baustelle - Täter entwenden Werkzeuge und Geräte

    Osnabrück (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend 17.00 Uhr und Mittwochmorgen 7.00 Uhr, in eine Baustelle im Bereich einer Klinik an der Ulmenallee in Bad Rothenfelde eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Baustellengelände und brachen anschließend mit bislang unbekanntem Werkzeug die Tür eines Baucontainers auf. Daraus ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 19:55

    POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Polizeieinsatz im Schlossgarten - Maßnahmen gegen Drogenhandel

    Osnabrück (ots) - Die Polizei Osnabrück hat am heutigen Mittwoch einen größeren Einsatz im Schlossgarten durchgeführt. Ziel der Maßnahmen war es, den offenen Handel mit Betäubungsmitteln zu unterbinden, die öffentliche Sicherheit zu erhöhen und das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Der Einsatz erfolgte gemeinsam mit dem ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 14:28

    POL-OS: Osnabrück: Polizeieinsatz im Schlossgarten

    Osnabrück (ots) - Derzeit führt die Polizei Osnabrück einen größeren Einsatz im Bereich des Schlossgartens durch. Ziel der Maßnahme ist es, gegen den offenen Handel mit Betäubungsmitteln vorzugehen und die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken. Der Einsatz erfolgt gemeinsam mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Osnabrück und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Ergebnisse des ...

    mehr
