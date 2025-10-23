Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Handtasche auf Supermarktparkplatz entwendet - Täter flüchtet in Pkw- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Mittwochvormittag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Lutterdamm zu einem Handtaschendiebstahl. Eine Frau beabsichtigte, den Parkplatz zu verlassen, und befand sich mit ihrem Einkaufswagen in Höhe ihres Autos, als sich der Täter von hinten näherte.

In einem günstigen Moment entnahm der Unbekannte die Handtasche der Geschädigten aus dem Einkaufswagen und flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort. Ein Zeuge beobachtete, wie der Mann anschließend in ein Auto einstieg und davonfuhr.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, mit dunklen, kurzen Haaren. Er war mit einer beigen Jogginghose und einer Jacke bekleidet.

Eine zweite Person die sich ebenfalls auf dem Parkplatz befand und möglicherweise mit dem Täter in Verbindung steht, wird wie folgt beschrieben:

ca. 40 Jahre alt, halbglatze, ca. 1,65 m groß, kurzer Vollbart. Auch diese Person flüchtete nach der Tat vom Parkplatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen, zu den beteiligten Personen oder zum benutzten Pkw geben können, sich bei der Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05641/94530 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell