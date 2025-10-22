PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizeieinsatz im Schlossgarten

Osnabrück (ots)

Derzeit führt die Polizei Osnabrück einen größeren Einsatz im Bereich des Schlossgartens durch. Ziel der Maßnahme ist es, gegen den offenen Handel mit Betäubungsmitteln vorzugehen und die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken.

Der Einsatz erfolgt gemeinsam mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Osnabrück und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Ergebnisse des Einsatzes liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Informationen folgen im Verlauf des Tages.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

  • 22.10.2025 – 12:25

    POL-OS: Merzen: Schwerer Verkehrsunfall- Kreuzung Ankumer Damm / Fürstenauer Damm

    Osnabrück (ots) - Am heutigen Vormittag gegen 10:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Ankumer Damm / Fürstenauer Damm in Merzen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 45-jähriger Mann am Steuer eines 12-Tonnen-Klein-Lkws befuhr den Fürstenauer Damm in Richtung Fürstenau. Im Kreuzungsbereich Ankumer Damm kollidierte er mit einem von rechts kommenden, ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 12:08

    POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Verkehrsunfall auf dem Heger-Tor-Wall

    Osnabrück (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich auf dem Heger-Tor-Wall ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 72-jährige Smartfahrerin wartete gegen 9.55 Uhr auf der Linksabbiegerspur in Richtung Dielingerstraße, als sie mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw rollte daraufhin ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 10:04

    POL-OS: Osnabrück: Unterschlagung eines Handys - Polizei stellt Gerät dank Standortdaten sicher

    Osnabrück (ots) - Am Sonntagmorgen kam es auf einer Veranstaltung an der Eventlocation an der Frankenstraße zu einer Unterschlagung. Eine Geschädigte ließ unbeabsichtigt ihr Mobiltelefon auf dem Veranstaltungsgelände zurück. Zuhause stellte sie den Verlust fest und konnte anhand der eigenen Ortungsfunktion feststellen, dass sich der Standort des Gerätes ...

    mehr
