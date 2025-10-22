Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizeieinsatz im Schlossgarten

Osnabrück (ots)

Derzeit führt die Polizei Osnabrück einen größeren Einsatz im Bereich des Schlossgartens durch. Ziel der Maßnahme ist es, gegen den offenen Handel mit Betäubungsmitteln vorzugehen und die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken.

Der Einsatz erfolgt gemeinsam mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Osnabrück und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück.

Ergebnisse des Einsatzes liegen derzeit noch nicht vor. Weitere Informationen folgen im Verlauf des Tages.

