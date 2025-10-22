Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Verkehrsunfall auf dem Heger-Tor-Wall

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich auf dem Heger-Tor-Wall ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 72-jährige Smartfahrerin wartete gegen 9.55 Uhr auf der Linksabbiegerspur in Richtung Dielingerstraße, als sie mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Pkw rollte daraufhin geradeaus auf die Gegenfahrspur und prallte gegen zwei dort wartende Fahrzeuge. An allen drei beteiligten Autos entstand Sachschaden. Die 72-Jährige sowie eine weitere Beteiligte wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Heger-Tor-Wall zwischenzeitlich voll gesperrt. Die Polizei richtete Umleitungen ein. Gegen 11 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell