Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Duo stiehlt über 170 Packungen Kaffee aus Supermarkt - Polizei nahm Tatverdächtigen fest (Foto)

Osnabrück (ots)

Ein ungewöhnlicher Ladendiebstahl hat am Dienstagmittag in Wallenhorst für Aufsehen gesorgt. Gegen 12.50 Uhr betrat ein Mann einen Supermarkt an der Osnabrücker Straße und begann, einen Einkaufswagen gezielt mit Kaffee und einigen weiteren Lebensmitteln zu befüllen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um insgesamt 174 Packungen Kaffee. Ohne die Ware zu bezahlen, verließ der Mann den Markt durch den Eingangsbereich. Draußen wartete bereits ein Komplize mit einem Auto. Gemeinsam luden die beiden Tatverdächtigen den Kaffee in das Fahrzeug. Als Mitarbeitende des Supermarkts eingriffen, ließen die Männer die Ware zurück und flüchteten zu Fuß in unterschiedliche Richtungen.

Ein Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf, verlor die Männer jedoch kurz darauf aus den Augen. Polizeikräften gelang es wenig später, einen der Diebe im Nahbereich zu lokalisieren und festzunehmen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte auch die Identität der zweiten Tatverdächtigen festgestellt werden. Gegen beide wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Festgenommene in seine Freiheit entlassen.

