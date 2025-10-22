Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Polizeieinsatz aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in Wohnung

Osnabrück (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (17.40 Uhr) wurde der Polizei über Notruf gemeldet, dass eine Frau in einer Wohnung eines Mehrparteienhaus in der Hasestraße randaliere und Gegenstände vom Balkon werfe. Nach bisherigen Erkenntnissen schleuderte sie unter anderem Möbelstücke und Glasflaschen auf die Straße, wodurch zwei geparkte Autos beschädigt wurden. Personen kamen nicht zu Schaden. Beim Eintreffen der ersten Beamten stand die Frau mit einem Messer auf dem Balkon und schrie umher. Aufgrund ihres Verhaltens war von einem psychischen Ausnahmezustand auszugehen.

Die Polizei reagierte umgehend und sicherte den Bereich rund um das Wohnhaus ab. Weitere Einsatzkräfte, darunter Spezialisten der Verhandlungs- und Zugriffseinheiten wurden hinzugezogen. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst unterstützten den Einsatz. Über mehrere Stunden versuchten die Einsatzkräfte besonnen, Kontakt zu der Frau aufzunehmen. Da eine Eskalation nicht ausgeschlossen werden konnte, bereiteten Spezialkräfte schließlich ein kontrolliertes Vorgehen vor. Gegen 21.50 Uhr konnte die Frau dazu bewegt werden, das Messer abzulegen. Kurz darauf konnte sie gesichert werden.

Nach einer medizinischen Begutachtung wurde die Frau in eine Fachklinik eingewiesen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell