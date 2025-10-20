PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: Verkehrsunfall mit Sachschaden am Heger-Tor-Wall

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag, gegen 12.10 Uhr, ist es am Heger-Tor-Wall zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Autos - ein Opel Meriva und ein Audi A3 Sportback - den Heger-Tor-Wall nebeneinander in Fahrtrichtung Schlosswall. Auf Höhe der Katharinenstraße kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligten machten gegenüber der Polizei unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten der Beteiligten machen können, werden gebeten, sich beim Zentralen Verkehrsdienst der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2515 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

