POL-OS: Osnabrück - Farbschmierereien in Hellern und an Schule - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr kam es im Osnabrücker Stadtteil Hellern zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte Täter brachten im Bereich des Iriswegs an verschiedenen Objekten Schriftzüge und Symbole in dunkler Farbe an. Betroffen waren unter anderem Rohre, ein Bagger, ein Imbisswagen, eine Grundstücksmauer, eine mobile Toilette sowie Teile einer Baustelleneinrichtung. Insgesamt wurden in diesem Zusammenhang sechs Taten festgestellt.

Darüber hinaus wurde eine weitere Farbschmiererei an einer Schule in der Ernst-Sievers-Straße festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen entstand durch die Taten hoher Sachschaden, dessen genauer Wert derzeit noch ermittelt wird.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter den Telefonnummern 0541/327-3203 zu melden.

