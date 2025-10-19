PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Mülltonnenbrand - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es in Glandorf an der Professor-Jostes-Straße zu einem Brandgeschehen. Vor einer Garage auf einem Privatgrundstück gerieten nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens drei Mülltonnen vollständig in Brand, eine weitere Tonne wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Garage verhindern. Nach ersten Einschätzungen entstand am Gebäude kein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Professor-Jostes-Straße nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/83160 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 11:03

    POL-OS: Osnabrück - Pkw prallt gegen Baum - Beifahrerin schwerverletzt

    Osnabrück (ots) - Am Sonntag gegen 1.00 Uhr kam es auf der Wersener Landstraße in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 34-jähriger Autofahrer befuhr die Wersener Landstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts, als er in Höhe der Hausnummer 35 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Der Fahrer ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 10:06

    POL-OS: Osnabrück - Farbschmierereien in Hellern und an Schule - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Zwischen Donnerstagabend 18 Uhr und Freitagmorgen 7 Uhr kam es im Osnabrücker Stadtteil Hellern zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte Täter brachten im Bereich des Iriswegs an verschiedenen Objekten Schriftzüge und Symbole in dunkler Farbe an. Betroffen waren unter anderem Rohre, ein Bagger, ein Imbisswagen, eine ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 11:00

    POL-OS: Melle/OT Eicken-Bruche -Einbruch in Einfamilienhaus- Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Freitag, zwischen 17.00 Uhr und 19.45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Poggenort ein. Der Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Täter unter anderem Bargeld und eine Armbanduhr. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren