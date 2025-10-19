Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Mülltonnenbrand - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, kam es in Glandorf an der Professor-Jostes-Straße zu einem Brandgeschehen. Vor einer Garage auf einem Privatgrundstück gerieten nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens drei Mülltonnen vollständig in Brand, eine weitere Tonne wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzende Garage verhindern. Nach ersten Einschätzungen entstand am Gebäude kein Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Professor-Jostes-Straße nimmt die Polizei Georgsmarienhütte unter der Rufnummer 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell