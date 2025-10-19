Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pkw prallt gegen Baum - Beifahrerin schwerverletzt

Osnabrück (ots)

Am Sonntag gegen 1.00 Uhr kam es auf der Wersener Landstraße in Osnabrück zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Ein 34-jähriger Autofahrer befuhr die Wersener Landstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts, als er in Höhe der Hausnummer 35 nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, seine 24-jährige Beifahrerin wurde schwerverletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Atemalkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell