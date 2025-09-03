Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 01.09.2025, 17:30 Uhr bis 02.09.2025, 07:05 Uhr wurde ein schwarzer Mazda CX-5, welcher vor einer Gaststätte in der Gewerbestraße geparkt war, beschädigt. Der Schaden befindet sich auf der rechten Fahrzeugseite, da der Mazda entgegen der Fahrtrichtung am Straßenrand stand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. Das unfallflüchtige Fahrzeug streifte vermutlich beim Vorbeifahren den geparkten Mazda und verursachte so den Schaden. Sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht bitte an die Polizei in Zweibrücken, 0631 369-15399, oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell