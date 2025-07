POL-PDTR: Wasserrohbruch Wasserweg/ Franz-Georg-Straße/ Roonstraße

Konz (ots) - Am Montag,07.07.2025, in der Zeit von 13:20 Uhr bis 13:50 Uhr ereignete sich im ersten Obergeschoss des Parkhauses des Kauflandes Konz, eine Verkehrsunfallflucht. Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen weißen Mercedes, in Queraufstellung, unbeschädigt ab. Nach dem Einkauf stellte sie einen Schaden linksseitig der Frontstoßstange fest. An der Beschädigungsstelle konnten rote Farbanhaftungen ...

