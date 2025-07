Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Am Montag, den 07.07.2025, kam es in der Zeit zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Morbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen schwarzen VW T-ROC und verursachte dabei einen Sachschaden am Fahrzeugheck auf der Beifahrerseite des schwarzen VW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Morbach zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell