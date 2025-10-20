Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter haben versucht, in ein Juweliergeschäft an der Straße "Schiphorst" einzubrechen. Der Tatzeitraum wird auf die Nacht zu Sonntag, zwischen etwa 1.30 Uhr und 11.00 Uhr, geschätzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entnahmen die Täter einen Gullideckel aus der Straße und schlugen damit auf die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein. Die massive Scheibe hielt den Angriffen stand und wurde lediglich leicht beschädigt, sodass keine Beute erlangt werden konnte.

Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des "Schiphorst" beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Quakenbrück unter Telefon 05431/907760 zu melden.

