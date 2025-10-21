PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Aufbruch von Sattelaufliegern in der Professor-Porsche-Straße - Unbekannte entwenden Kosmetikartikel

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 19:00 Uhr und 05:00 Uhr kam es in der Professor-Porsche-Straße zu einem Aufbruch zweier Sattelauflieger. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Aufliegern, die am Fahrbahnrand abgestellt waren. Die Fahrer der Lastwagen hielten sich zur Tatzeit in ihren Fahrzeugen auf, bemerkten den Einbruch jedoch nicht. Aus den Aufliegern entwendeten die Täter eine größere Menge an Kosmetikartikeln. Wie hoch der entstandene Schaden ist und welche Waren im Einzelnen gestohlen wurden, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Professor-Porsche-Straße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3203 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

