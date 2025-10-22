Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen - Mann mit Hammer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagabend kam es in Bohmte zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein Mann durch einen Schlag mit einem Hammer verletzt wurde.

Gegen 20 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe zu einer Schlägerei im Bereich der Bremer Straße, in der Nähe eines Verbrauchermarktes, ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die beteiligten Personen bereits voneinander getrennt. Eine der Gruppen war zunächst in Richtung Bahnhof geflüchtet, konnte jedoch im weiteren Verlauf von den Polizeikräften angetroffen werden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Gruppen, in deren Verlauf es anschließend zu Handgreiflichkeiten kam. Im weiteren Verlauf des Streits soll ein Hammer eingesetzt worden sein, mit dem ein Mann Verletzungen erlitt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Bohmte hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sowie die genauen Abläufe sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell