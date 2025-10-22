Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unterschlagung eines Handys - Polizei stellt Gerät dank Standortdaten sicher

Osnabrück (ots)

Am Sonntagmorgen kam es auf einer Veranstaltung an der Eventlocation an der Frankenstraße zu einer Unterschlagung. Eine Geschädigte ließ unbeabsichtigt ihr Mobiltelefon auf dem Veranstaltungsgelände zurück. Zuhause stellte sie den Verlust fest und konnte anhand der eigenen Ortungsfunktion feststellen, dass sich der Standort des Gerätes veränderte.

Aufgrund dieser Beobachtung ging die Geschädigte von einer Unterschlagung aus und erstattete Anzeige bei der Polizei. Unter Vorlage der Standortinformationen konnte eine Streifenbesatzung das Gerät im Bereich der Möserstraße lokalisieren. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich dort ausschließlich die Tatverdächtige auf, die eine Tasche bei sich trug.

Im Verlauf eines Gesprächs gelang es den Einsatzkräften, das Handy durch Klingeln zu orten. Die Geräusche aus der Tasche bestätigten den Verdacht. Das Gerät konnte schließlich sichergestellt werden.

Die Polizei Osnabrück hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell