POL-OS: Merzen: Schwerer Verkehrsunfall- Kreuzung Ankumer Damm

Fürstenauer Damm

Osnabrück (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:45 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich Ankumer Damm / Fürstenauer Damm in Merzen ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 45-jähriger Mann am Steuer eines 12-Tonnen-Klein-Lkws befuhr den Fürstenauer Damm in Richtung Fürstenau. Im Kreuzungsbereich Ankumer Damm kollidierte er mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Sattelzug, eines 40-jährigen Fahrers. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Der Fahrer des 12-Tonnen-Lkws wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des Sattelzugs mit einem Rettungswagen. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus, die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab. Die Bergung der Fahrzeuge sowie die Reinigung der Fahrbahn dauern aktuell an.

Aufgrund der laufenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind die betroffenen Straßen derzeit vollständig gesperrt. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren und den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.

An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

