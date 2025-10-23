Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch auf Baustelle - Täter entwenden Werkzeuge und Geräte

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend 17.00 Uhr und Mittwochmorgen 7.00 Uhr, in eine Baustelle im Bereich einer Klinik an der Ulmenallee in Bad Rothenfelde eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Baustellengelände und brachen anschließend mit bislang unbekanntem Werkzeug die Tür eines Baucontainers auf. Daraus entwendeten sie ein Radio sowie einen Heizlüfter.

Auch an einem zweiten Container wurde das Schloss aufgebrochen. Aus diesem stahlen die Unbekannten ebenfalls ein Radio, einen Heizlüfter sowie zwei Pfandkisten.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ulmenallee beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Rothenfelde unter Telefon 05424/293290 zu melden.

