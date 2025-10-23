PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 13-Jährige verursacht offenbar Unfallflucht in Voxtrup

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup eine Unfallflucht, die nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einer 13-Jährigen verursacht wurde. Gegen 6 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei junge Mädchen in ein Auto stiegen und versuchten, aus einer Parklücke zu fahren. Dabei musste der Zeuge im weiteren Verlauf plötzlich zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zwischen ihm und dem fahrenden Auto zu vermeiden. Er blieb unverletzt. Kurz darauf stieß das Fahrzeug gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und verursachte Sachschaden. Anschließend flüchteten die beiden Mädchen in ein nahegelegenes Wohnhaus. Die Polizei wurde durch den Zeugen alarmiert und nahm den Vorfall auf. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin erst 13 Jahre alt ist. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass sie vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert haben könnte. Gegen die mutmaßliche Fahrerin wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Konsequenzen sind indes ungewiss, da die 13-Jährige noch nicht strafmündig ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 12:31

    POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold - Polizei warnt

    Osnabrück (ots) - In den vergangenen Wochen ist ein Ehepaar aus dem Stadtteil Sutthausen Opfer eines perfiden Betrugs durch falsche Polizeibeamte geworden. Die Täter erbeuteten dabei Gold im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags. Bereits Anfang September nahmen die Betrüger telefonisch Kontakt zu den Geschädigten auf. Sie gaben sich als Polizisten aus Osnabrück ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 11:02

    POL-OS: Bad Rothenfelde: Einbruch auf Baustelle - Täter entwenden Werkzeuge und Geräte

    Osnabrück (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagabend 17.00 Uhr und Mittwochmorgen 7.00 Uhr, in eine Baustelle im Bereich einer Klinik an der Ulmenallee in Bad Rothenfelde eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Baustellengelände und brachen anschließend mit bislang unbekanntem Werkzeug die Tür eines Baucontainers auf. Daraus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren