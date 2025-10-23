Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 13-Jährige verursacht offenbar Unfallflucht in Voxtrup

Osnabrück (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup eine Unfallflucht, die nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einer 13-Jährigen verursacht wurde. Gegen 6 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei junge Mädchen in ein Auto stiegen und versuchten, aus einer Parklücke zu fahren. Dabei musste der Zeuge im weiteren Verlauf plötzlich zur Seite springen, um einen Zusammenstoß zwischen ihm und dem fahrenden Auto zu vermeiden. Er blieb unverletzt. Kurz darauf stieß das Fahrzeug gegen ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und verursachte Sachschaden. Anschließend flüchteten die beiden Mädchen in ein nahegelegenes Wohnhaus. Die Polizei wurde durch den Zeugen alarmiert und nahm den Vorfall auf. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass die Fahrerin erst 13 Jahre alt ist. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass sie vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert haben könnte. Gegen die mutmaßliche Fahrerin wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinflusses sowie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Konsequenzen sind indes ungewiss, da die 13-Jährige noch nicht strafmündig ist.

