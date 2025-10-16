Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung: Auto kollidiert in Lünen-Baumbauer mit dem Fahrrad eines Kindes und entfernt sich von der Unfallörtlichkeit

Wie in der Pressemeldung mit der Lfd. Nr.: 0890 berichtet, kam es am Donnerstag (2. Oktober) in Lünen Brambauer zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und dem Fahrrad eines Kindes.

Entgegen der ersten Mitteilung handelt es sich bei dem flüchtigen Unfallverursacher um einen männlichen Fahrer im Alter zwischen 50 und 70 Jahren und nicht um eine Frau. Der am Unfall beteiligte Junge ist 10 und nicht, wie ursprünglich angegeben, 11 Jahre alt.

Die Polizei Dortmund sucht weiterhin Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Polizeiwache Lünen unter der Telefonnummer 0231/132-3121.

