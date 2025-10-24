PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Osnabrück (ots)

Einen sprichwörtlich richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag bei einer Verkehrskontrolle auf der Bremer Straße. Gegen 1.00 Uhr stoppten die Polizeibeamten einen mit zwei Personen besetzten Seat.

Der 40-jährige Fahrer aus Osnabrück stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol - ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm aufgrund einer zuvor begangenen Verkehrsstraftat entzogen worden.

Damit nicht genug: An dem kontrollierten Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Seat gehörten. Diese stammten von einem Fahrzeug der 38-jährigen Beifahrerin und waren zudem bereits entstempelt.

Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:49

    POL-OS: Bad Iburg: Raub in Parkanlage - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Donnerstagabend kam es in Bad Iburg zu einem Raubgeschehen. Gegen 21.30 Uhr hielt sich ein Mann in einem kleinen Park an der Straße Am Gografenhof auf, als er von zwei bislang unbekannten Tätern angegriffen wurde. Einer der Männer schlug dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Währenddessen entwendete der zweite Täter die Geldbörse des Geschädigten. In dieser befanden sich ein ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:38

    POL-OS: Osnabrück: 13-Jährige verursacht offenbar Unfallflucht in Voxtrup

    Osnabrück (ots) - Am frühen Mittwochmorgen ereignete sich im Osnabrücker Stadtteil Voxtrup eine Unfallflucht, die nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei von einer 13-Jährigen verursacht wurde. Gegen 6 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie zwei junge Mädchen in ein Auto stiegen und versuchten, aus einer Parklücke zu fahren. Dabei musste der Zeuge im weiteren Verlauf ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:31

    POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold - Polizei warnt

    Osnabrück (ots) - In den vergangenen Wochen ist ein Ehepaar aus dem Stadtteil Sutthausen Opfer eines perfiden Betrugs durch falsche Polizeibeamte geworden. Die Täter erbeuteten dabei Gold im Wert eines hohen fünfstelligen Betrags. Bereits Anfang September nahmen die Betrüger telefonisch Kontakt zu den Geschädigten auf. Sie gaben sich als Polizisten aus Osnabrück ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren