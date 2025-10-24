Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Strafanzeigen

Osnabrück (ots)

Einen sprichwörtlich richtigen Riecher bewiesen Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag bei einer Verkehrskontrolle auf der Bremer Straße. Gegen 1.00 Uhr stoppten die Polizeibeamten einen mit zwei Personen besetzten Seat.

Der 40-jährige Fahrer aus Osnabrück stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol - ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm aufgrund einer zuvor begangenen Verkehrsstraftat entzogen worden.

Damit nicht genug: An dem kontrollierten Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem Seat gehörten. Diese stammten von einem Fahrzeug der 38-jährigen Beifahrerin und waren zudem bereits entstempelt.

Dem 40-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell