POL-OS: Gehrde: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Neuenkirchener Straße

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen ist ein 26-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Neuenkirchener Straße tödlich verunglückt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann gegen 6.50 Uhr mit einem Hyundai in Richtung Neuenkirchen. In Höhe der Eichenstraße überholte der 26-Jährige ein vorausfahrendes Fahrzeug und kam nach dem Überholvorgang aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte seitlich gegen einen Baum und kam dort zum Stillstand. Durch den Aufprall wurde der Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus dem Wagen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 26-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Neuenkirchener Straße zeitweise voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

