Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Innenstadt: 39-Jähriger randaliert in Friseursalon - zwei Personen verletzt

Osnabrück (ots)

Am Freitagmorgen ist es in der Johannisstraße zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 39-jähriger Mann in einem Friseursalon randaliert hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Mann gegen 9.25 Uhr den Salon, beleidigte den Inhaber und warf mehrere Gegenstände vom Tresen. Anschließend verließ er das Geschäft, nahm einen Stuhl aus dem Außenbereich eines benachbarten Restaurants und warf diesen gegen die Fensterscheibe des Salons. Die Scheibe zerbrach, wobei ein Mitarbeiter sowie ein Gast durch umherfliegende Glassplitter leicht verletzt wurden. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeibeamte den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe an. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bisher noch unklar.

