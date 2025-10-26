Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Wallenhorst zu einer Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle. Gegen 1.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter durch Gewalteinwirkung ein Glaselement des Wartehäuschens am Hullerweg. Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei Wallenhorst bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen im Bereich des Hullerwegs beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Wallenhorst unter der Telefonnummer 05407/857000 entgegen.

