PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück- Rauchentwicklung in Reihenhaus - eine Person verstorben

Osnabrück (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 11:10 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über Rauch aus der Küche im Keller eines Reihenhauses an der Straße Bruchdamm in Osnabrück ein.

Nach ersten Erkenntnissen ging der Rauch vom Herd der Küche aus. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten unverzüglich aus. In dem Haus befand sich eine 85-jährige Bewohnerin, die von den Einsatzkräften nicht ansprechbar aufgefunden wurde. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Ob die Rauchentwicklung ursächlich für das Versterben der Bewohnerin war, ist derzeit unklar. Auch die Hintergründe des Vorfalls sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Umstände. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Michael Außendorf
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 26.10.2025 – 10:42

    POL-OS: Osnabrück: Unbekannte werfen Feuerwerkskörper in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Samstagabend, gegen 22 Uhr, kam es im Gustav-Beckmann-Weg zu einem gefährlichen Vorfall in einem Mehrfamilienhaus. Unbekannte Täter warfen einen Feuerwerkskörper (Knallkörper) durch ein gekipptes Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung. Der Knallkörper detonierte in der Küche, in der sich zum Zeitpunkt der Explosion niemand aufhielt. ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:07

    POL-OS: Bad Essen - Verkehrsunfallflucht nach Driftmanöver - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Am Freitagabend, gegen 23:10 Uhr, kam es an der Schulallee in Höhe des Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Bad Essen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Ford auf dem Parkplatz Driftmanöver ausführte. Anschließend verlor der Fahrzeugführer die ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 10:05

    POL-OS: Osnabrück: Brand in Mehrparteienhaus - Polizei ermittelt zur Brandursache

    Osnabrück (ots) - Am Freitagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es in einem Mehrparteienhaus an der Piesberger Straße zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ein Feuer aus. Bewohner des Untergeschosses nahmen einen Brandgeruch wahr und alarmierten umgehend die Feuerwehr. Polizei und Feuerwehr waren schnell ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren