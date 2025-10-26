Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück- Rauchentwicklung in Reihenhaus - eine Person verstorben

Osnabrück (ots)

Am heutigen Sonntag, gegen 11:10 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über Rauch aus der Küche im Keller eines Reihenhauses an der Straße Bruchdamm in Osnabrück ein.

Nach ersten Erkenntnissen ging der Rauch vom Herd der Küche aus. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr rückten unverzüglich aus. In dem Haus befand sich eine 85-jährige Bewohnerin, die von den Einsatzkräften nicht ansprechbar aufgefunden wurde. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation konnte nur noch der Tod der Frau festgestellt werden. Ob die Rauchentwicklung ursächlich für das Versterben der Bewohnerin war, ist derzeit unklar. Auch die Hintergründe des Vorfalls sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft die Umstände. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell