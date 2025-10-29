PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: LKW kommt von Fahrbahn ab - Bergung beginnt

Osnabrück/Bohmte (ots)

Mit zeitweisen Verkehrsstörungen ist derzeit in Hunteburg an der Heringhauser Straße zu rechnen. Ein mit Kalksandstein beladener LKW kam aus noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und blieb in einem Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Für die umfangreichen Bergungsmaßnahmen ist mit Verkehrsstörungen zu rechnen - Umleitungen sind eingerichtet. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großflächig umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

