Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Junge Pedelec-Fahrerin kommt zu Fall und verletzt sich

Bramsche (ots)

Am Dienstagmorgen (28.10.25) kam es zum Sturz einer 29-Jährigen, die gegen 12 Uhr mittags mit ihrem Pedelec in der Moltkestraße in Bramsche unterwegs war. Bei dem Versuch, einen Bordstein hochzufahren, kam die junge Frau zu Fall und verletzte sich an Hand und Beinen. Einen Fahrradhelm trug die Radfahrerin nicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Marienhospital gebracht. Nach ersten Erkenntnissen sind die Verletzungen leicht, nicht schwerwiegend.

Auch wenn in diesem Fall die Verletzungen glücklicherweise nicht schwer und nicht im Bereich des Kopfes waren, weist die Polizei nochmals auf die Wichtigkeit von Fahrradhelmen hin. Es gibt zwar keine Pflicht, einen Helm zu tragen, allerdings rät die Polizei zum Schutz vor schweren Kopfverletzungen immer einen Fahrradhelm zu tragen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell