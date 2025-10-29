POL-OS: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der Heringhauser Straße - umfassende Bergungsmaßnahmen beendet
Osnabrück/Bohmte (ots)
Nach mehr als vierstündigen Bergungsmaßnahmen ist die Heringhauser Straße in Hunteburg wieder befahrbar. Hintergrund der zeitintensiven Bergung war die zunächst erforderliche Verladung der Steine des verunfallten LKW auf einen anderen Transport, bevor der betreffende Lastzug aus dem Graben geborgen werden konnte. Spezialfahrzeuge zur Umladung und Bergung waren vor Ort im Einsatz.
