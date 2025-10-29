PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der Heringhauser Straße - umfassende Bergungsmaßnahmen beendet

Osnabrück/Bohmte (ots)

Nach mehr als vierstündigen Bergungsmaßnahmen ist die Heringhauser Straße in Hunteburg wieder befahrbar. Hintergrund der zeitintensiven Bergung war die zunächst erforderliche Verladung der Steine des verunfallten LKW auf einen anderen Transport, bevor der betreffende Lastzug aus dem Graben geborgen werden konnte. Spezialfahrzeuge zur Umladung und Bergung waren vor Ort im Einsatz.

  • 29.10.2025 – 16:01

    POL-OS: Verkehrsunfall auf der Martinistraße mit glimpflichen Ausgang

    Osnabrück (ots) - Gestern (28.10.25) kam es gegen 14 Uhr auf der Martinstraße zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall. In Höhe der Arndtstraße verlor der 56-jährige Fahrer aus gesundheitlichen Gründen das Bewusstsein. Die 15-jährige Beifahrerin und Tochter des Fahrers griff beherzt ein und versuchte das Fahrzeug zum Stoppen zu bringen. Auf Höhe der ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:42

    POL-OS: Junge Pedelec-Fahrerin kommt zu Fall und verletzt sich

    Bramsche (ots) - Am Dienstagmorgen (28.10.25) kam es zum Sturz einer 29-Jährigen, die gegen 12 Uhr mittags mit ihrem Pedelec in der Moltkestraße in Bramsche unterwegs war. Bei dem Versuch, einen Bordstein hochzufahren, kam die junge Frau zu Fall und verletzte sich an Hand und Beinen. Einen Fahrradhelm trug die Radfahrerin nicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Marienhospital gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 12:08

    POL-OS: LKW kommt von Fahrbahn ab - Bergung beginnt

    Osnabrück/Bohmte (ots) - Mit zeitweisen Verkehrsstörungen ist derzeit in Hunteburg an der Heringhauser Straße zu rechnen. Ein mit Kalksandstein beladener LKW kam aus noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und blieb in einem Straßengraben liegen. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Für die umfangreichen Bergungsmaßnahmen ist mit Verkehrsstörungen zu rechnen - Umleitungen sind eingerichtet. ...

    mehr
