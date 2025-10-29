POL-OS: Nachtrag zum Verkehrsunfall auf der Heringhauser Straße - umfassende Bergungsmaßnahmen beendet

Bramsche (ots) - Am Dienstagmorgen (28.10.25) kam es zum Sturz einer 29-Jährigen, die gegen 12 Uhr mittags mit ihrem Pedelec in der Moltkestraße in Bramsche unterwegs war. Bei dem Versuch, einen Bordstein hochzufahren, kam die junge Frau zu Fall und verletzte sich an Hand und Beinen. Einen Fahrradhelm trug die Radfahrerin nicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Marienhospital gebracht. Nach ersten Erkenntnissen ...

