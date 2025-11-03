PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zweite Folgemeldung zu Rheinfelden - Verdacht Tötungsdelikt

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Seit letzter Woche werden die 
Maßnahmen im Rahmen einer Ermittlungsgruppe fortgeführt.

Es wurden bereits zahlreiche Zeugen vernommen und umfangreiche 
Spurensicherungsmaßnahmen an der Tatörtlichkeit durch die 
Kriminaltechnik durchgeführt.

Die bisherigen Erkenntnisse deuten auf den folgenden Ablauf hin: Am 
Montag, 20.10.2025, habe der Tatverdächtige gegen 09.40 Uhr die 
Gaststätte in Rheinfelden (Baden) betreten. Im weiteren Verlauf habe 
der Tatverdächtige den Gastwirt durch mehrere Schläge mit einem 
Hammer gegen den Kopf getötet. Das mutmaßliche Tatmittel konnte in 
den Räumen der Gaststätte sichergestellt werden.

Zu den genauen Hintergründen der Tat sowie zu dem Tatablauf dauern 
die Ermittlungen an.

Bis zur rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.


Erste Folgemeldung zu Rheinfelden: Verdacht Tötungsdelikt - 
Tatverdächtiger in Haft von Mittwoch, 22.10.2025


Ein 28-jähriger afghanischer Staatsangehöriger steht im dringenden 
Verdacht, in den Morgenstunden des 20.10.2025 einen 50-jährigen 
portugiesischen Staatsangehörigen in dessen Gaststätte in Rheinfelden
(Baden) getötet zu haben.

Seit Montag, 20.10.2025, arbeitet eine Sonderkommision in 
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle 
Lörrach - mit Hochdruck an der Aufklärung eines Tötungsdeliktes in 
Rheinfelden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem 
Tatverdächtigen um einen ehemaligen Angestellten des Opfers. Auf 
Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg - Zweigstelle Lörrach - wurden
am gestrigen Dienstag durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht 
Lörrach mehrere Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen in Rheinfelden
(Baden) sowie ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden 
Tatverdachts des Mordes erlassen.

Unter Federführung der Kriminalpolizeidirektion Freiburg und mit 
Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz wurden noch 
am selben Tag Durchsuchungen im Stadtgebiet durchgeführt. Im Rahmen 
dieser Maßnahmen konnte der Tatverdächtige am Dienstagabend in einer 
Wohnung in Rheinfelden angetroffen und festgenommen werden.

Der Tatverdächtige wurde noch am Mittwoch, 22.10.2025, dem 
zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Lörrach vorgeführt. Nach 
Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt 
eingeliefert.

Der genaue Tatablauf sowie die Hintergründe der Tat sind Gegenstand 
der weiteren Ermittlungen.


Ursprungsmeldung von Montag, 20.10.2025

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Lörrach und des 
Polizeipräsidiums Freiburg

Am Montagmorgen, 20.10.2025, wurde eine männliche Person tot in einer
Gaststätte beim Kastanienpark in Rheinfelden aufgefunden.

Bei der Kriminalpolizei Freiburg wurde eine Sonderkommission 
eingerichtet.

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen darüber hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 16:20

    POL-FR: Schopfheim: Vollbrand eines Einfamilienhaus

    Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.11.2025, gegen 10.30 Uhr, wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ehner-Fahrnau mitgeteilt. Die beiden lebensälteren Bewohner des Hauses flüchteten auf einen Balkon und konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand entwickelte sich zu einem Vollbrand des Hauses. Die Brandbekämpfung dauerte den ganzen Tag sowie in die Nacht hinein an. Ein Übergreifen der Flammen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:17

    POL-FR: Lörrach: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 31.10.2025, in dem kurzen Zeitraum zwischen 18.30 Uhr bis 19.00 Uhr, hebelte eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Haagener Straße zu gelangen. Aus der Wohnung wurde Bargeld entwendet. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 15:53

    POL-FR: Freiburg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagvormittag, 30.10.2025, zwischen 6:45 Uhr und 11:50 Uhr, kam es in der Windaustraße in Freiburg zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ordnungsgemäß Höhe Anwesen 11, am Straßenrand geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den geparkten Wagen, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren