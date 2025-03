POL-RZ: Zeugen gesucht nach Einbruch in Kuddewörde

Ratzeburg (ots) - 03.03.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 28.02.2025 - Börnsen Am Freitag (28.02.2025) kam es in Börnsen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach aktuellem Ermittlungsstand verschafften sich die bislang unbekannten Tatverdächtigen, in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 21:35 Uhr, durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür, Zutritt zu dem Haus der Familie aus Börnsen. Sämtliche Räume wurden nach ...

mehr