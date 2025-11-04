Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Friedenweiler: Verkehrsunfallflucht durch einen roten Lkw beladen mit Strohballen

Freiburg (ots)

Am Freitag, den 31.10.2025, gegen 12:00 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer eine Landstraße bei Friedenweiler. Ein roter Lkw soll ihm hierbei entgegengekommen und dabei leicht über die Fahrbahnmitte geraten sein, sodass der Spiegel des Pkw gestreift wurde. Anschließend habe sich der derzeit noch unbekannte Lkw-Fahrer von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen mit Heu-/ Strohballen beladenen roten Lkw handeln.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651-9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Unfallverursacher geben können.

