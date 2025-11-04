Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Vorfahrtsverletzung - Unfallbeteiligter gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 03.11.2025, gegen 15.15 Uhr, soll es an der Kreuzung Hauptstraße / Neue Straße zu einem Unfall gekommen sein, bei welchem ein 11-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde.

Der 11-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Neue Straße und wollte die Hauptstraße in Richtung Waldstraße überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Pkw, welcher die Hauptstraße in Richtung einer Tankstelle befuhr. Der Fahrer des Pkw habe bis zum Stillstand abgebremst, touchierte aber trotzdem den Radfahrer, welcher sich dadurch an der rechten Körperseite Verletzungen zu zog. Der Fahrer setzte den Pkw zurück und entfernte sich von der Unfallörtlichkeit. Der 11-Jährige fuhr mit seinem Fahrrad nach Hause und teilte den Vorfall seinen Eltern mit, welche die Polizei verständigten. Bei dem Pkw-Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit lockigen, dunkelblonden Haaren handeln. Er trug einen dunklen Pullover. Bei dem gesuchten Pkw soll es sich um eine schwarze Limousine mit Lörracher-Kennzeichen handeln. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, sucht nun den Fahrer der schwarzen Limousine. Dieser möge sich bitte mit der Verkehrspolizei in Verbindung setzen. Ebenso werden Zeugen gesucht, welche sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer der schwarzen Limousine geben können.

