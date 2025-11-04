PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zweite Folgemeldung zu Maulburg: Leichnam eines Neugeborenen aufgefunden - hier: Hinweis auf Aktenzeichen XY...ungelöst

Freiburg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen 
und des Polizeipräsidiums Freiburg


Trotz intensiver Bemühungen ist die Herkunft des aufgefundenen Jungen
immer noch unklar.
 
Die Polizei intensiviert nochmals die Zeugensuche und möchte auf die 
Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" am Mittwoch, 05.11.2025, um 
20.15 Uhr im ZDF hinweisen, in welcher der Fall mit weiteren Details 
vorgestellt wird. 

Über das Hinweistelefon sowie das anonyme Hinweisgebersystem ist die 
Polizei nach wie vor rund um die Uhr erreichbar. 



Erste Folgemeldung zu Maulburg: Leichnam eines Neugeborenen 
aufgefunden - Polizei intensiviert die Hinweissuche von Freitag, 
17.10.2025


Nach wie vor ist das Hinweistelefon unter der Nummer 0761 882 5990 
rund um die Uhr erreichbar und nimmt Zeugenhinweise entgegen.

Die Polizei erweitert die Hinweissuche. Auf die Anlage in dieser 
Pressemitteilung wird verwiesen.

Zudem wurde ein anonymes Hinweisgebersystem freigeschaltet. Um mit 
der Polizei in Kontakt zu treten, besteht hier zusätzlich die 
Möglichkeit, diskret, sicher und anonym Hinweise zu geben.

Das anonyme Hinweisgebersystem ist unter dem nachfolgenden Link
erreichbar:

https://www.bkms-system.net/bw-EG-Wald

Das anonyme Hinweisgebersystem ist auch auf der Internetseite der 
Polizei Baden-Württemberg www.polizei-bw.de verlinkt.

Die Polizei ist bei derartigen Ermittlungen auf jede Information 
angewiesen, egal wie unbedeutend oder alltäglich die Beobachtung für 
jemanden erscheinen mag. Vielleicht ist jemanden in seinem Umfeld 
zuvor eine Frau aufgefallen, welche sich womöglich in einer 
schwierigen Lebenssituation befinden könnte.

Bitte haben Sie weiterhin Verständnis, dass aufgrund der laufenden 
Ermittlungen darüber hinaus aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt 
werden können.



Ursprungsmeldung von Montag, 13.10.2025:

Am Freitag, 10.10.2025, gegen 14.30 Uhr, wurde der Polizei der Fund 
eines Leichnams eines männlichen Neugeborenen in einem Müllsack in 
der Nähe des Waldspielplatzes in Maulburg gemeldet.

Beim Kriminalkommissariat Lörrach wurde eine Ermittlungsgruppe 
eingerichtet.

Das Kriminalkommissariat sucht Zeugen, die rund um den Waldspielplatz
am Alsbachweg, unweit des Flusses Wiese, verdächtige Beobachtungen 
gemacht haben.

Hinweise werden rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882 5990
entgegengenommen.

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen 
aktuell keine weiteren Auskünfte erteilt werden können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:50

    POL-FR: Maulburg: Vorfahrtsverletzung - Unfallbeteiligter gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 03.11.2025, gegen 15.15 Uhr, soll es an der Kreuzung Hauptstraße / Neue Straße zu einem Unfall gekommen sein, bei welchem ein 11-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 11-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Neue Straße und wollte die Hauptstraße in Richtung Waldstraße überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:54

    POL-FR: Schopfheim: Toyota Yaris auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Ein Toyota Yaris wurde am Montag, 03.11.2025 zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt" angefahren. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte den Toyota an der Fahrertüre. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren