POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Schmittenau: Radfahrer touchiert Kleinlaster und flüchtet - Zeugen gesucht

Am Montag, 03.11.2025, gegen 19:20 Uhr soll ein bislang unbekannter Radfahrer in der Klingnauer Straße in Waldshut in den Gegenverkehr gekommen sein und dort einen Kleinlaster touchiert haben. Der 52-jährige Lastwagenfahrer bremste bis zum Stillstand ab, der Radfahrer touchierte dennoch die Front und stürzte. Er kam neben der Fahrbahn zum Liegen, entfernte sich aber nach einem kurzen Gespräch mit dem 52- Jährigen ohne seine Personalien anzugeben von der Unfallstelle. Da der Radfahrer augenscheinlich verletzt gewesen sein soll, wurde ein Fahndung eingeleitet. Diese blieb erfolglos. Der Radfahrer wurde als ca. 20- 25- jähriger Mann, ca. 170 cm groß und dunkel bekleidet beschrieben. Er war mit einem schwarzen Mountainbike unterwegs. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise auf den Radfahrer geben können. Das Polizeirevier ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

