PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Mehrere Wertsachen aus geparkten Autos entwendet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 02.11.2025, auf Montag, 03.11.2025, wurden im Wutöschinger Ortsteil Ofteringen aus mindestens zwei Autos mehrere Gegenstände gestohlen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Autos, durchwühlte diese nach Wertgegenständen und entfernte sich anschließend unerkannt. Bislang entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können. Die Polizei bitte außerdem die Anwohner, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Sachverhalte oder Personen der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Wutöschingen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 16:01

    POL-FR: Waldshut-Tiengen/Bleiche: Vier Autos angefahren und geflüchtet- Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - In der Zeit von Sonntag, 02.11.2025, 19:30 Uhr bis Montagmorgen, 03.11.2025, 8:30 Uhr wurden in der Austraße im Waldshuter Stadtteil Bleiche vier Autos durch einen bislang unbekannten Verursacher beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 15 000Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen, könnte das verursachende Auto ein silberner Audi ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:50

    POL-FR: Maulburg: Vorfahrtsverletzung - Unfallbeteiligter gesucht

    Freiburg (ots) - Am Montag, 03.11.2025, gegen 15.15 Uhr, soll es an der Kreuzung Hauptstraße / Neue Straße zu einem Unfall gekommen sein, bei welchem ein 11-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 11-Jährige befuhr mit seinem Fahrrad die Neue Straße und wollte die Hauptstraße in Richtung Waldstraße überqueren. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren