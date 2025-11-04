Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Mehrere Wertsachen aus geparkten Autos entwendet

Freiburg (ots)

In der Nacht von Sonntag, 02.11.2025, auf Montag, 03.11.2025, wurden im Wutöschinger Ortsteil Ofteringen aus mindestens zwei Autos mehrere Gegenstände gestohlen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte auf noch nicht geklärte Art und Weise in die Autos, durchwühlte diese nach Wertgegenständen und entfernte sich anschließend unerkannt. Bislang entstand ein Schaden von mindestens 200 Euro. Der Polizeiposten Wutöschingen hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Täterschaft geben können. Die Polizei bitte außerdem die Anwohner, ihre Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Sachverhalte oder Personen der Polizei mitzuteilen. Der Polizeiposten Wutöschingen ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07746 9285 0 erreichbar. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

