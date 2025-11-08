Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Neenstetten - Verfolgungsfahrt aufgrund Trunkenheit am Steuer

Ulm (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr in Neenstetten beginnend, zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem ein Autofahrer die Anhaltesignale der Polizei ignorierte. Eine Streifenwagenbesatzung wollte zuvor den Fahrer einer Mercedes-Benz A-Klasse einer zunächst verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterziehen. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und dem Anhaltesignal "Stopp Polizei" versuchte sich der Fahrer der Kontrolle durch die Beamten zu entziehen und beschleunigte sein Fahrzeug in Fahrtrichtung Bernstadt. Auf seiner Flucht hielt sich der Fahrer weitestgehend an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, wich jedoch über eine Verkehrsinsel und den Gehweg den Blockadeversuchen des Streifenwagens aus. Im Bereich der L 1170, in der Ortsdurchfahrt von Osterstetten, konnte der Fahrer letztendlich durch einen weiteren, quer gestellten Streifenwagen zum Anhalten gezwungen werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte von dem 67-jährige Fahrer ausgehend deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da er sich äußerst unkooperativ verhielt, musste der Fahrer mittels des Einsatzes von einfacher körperlicher Gewalt durch die Polizei aus seinem Fahrzeug geholt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Kevin Neuburger/Steffen Schwarz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2155867)

