Am Donnerstag brach ein Unbekannter in ein Haus in Steinheim am Albuch ein.

Der Einbruch ereignete sich zwischen 8 Uhr und 21.30 Uhr im Riesengebirgsweg. Ein Einbrecher hebelte die Terrassentür an dem Haus auf und gelangte ins Innere. Dort wurden mehrere Räume durchsucht. Was der Einbrecher erbeutete, ist bislang nicht bekannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/322430) sucht Zeugen, die Verdächtiges im Bereich des Riesengebirgsweg wahrgenommen haben.

Hinweis der Polizei: Die Polizei weist darauf hin, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Mechanische Sicherungen sollten bei der Sicherungsplanung an erster Stelle stehen. Sie sind die wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Alarmanlagen bieten einen wichtigen zusätzlichen Schutz. Für Einbrecher wird das Risiko, nach einem Alarm entdeckt zu werden, dadurch wesentlich erhöht. Darüber hinaus hat für manche Täter schon das Vorhandensein einer Alarmanlage oder auch eines Bewegungssensors eine abschreckende Wirkung.

