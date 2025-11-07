Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Beim Fahren Entgegenkommenden gerammt

Nicht weit genug rechts war ein Busfahrer am Donnerstag in Bad Schussenried unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 16.45 Uhr fuhr ein 48-Jähriger mit einem Schulbus in der Friedrich-Jahn-Straße. Der Iveco war in Richtung Zellerhofstraße unterwegs und hatte Schüler an Bord. Am Einmündungsbereich bog der Fahrer des KOM in weitem Bogen nach rechts in die Zellerhofstraße ab. Dort kam dem Schulbus ein 83-Jähriger mit seinem Opel Kombi entgegen. Der fuhr ordnungsgemäß auf seiner Fahrspur. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich vier Schülerinnen im Alter von elf und zwölf Jahren Verletzungen zu. Die Leichtverletzten wurden an der Unfallstelle von Angehörigen abgeholt. Ein Rettungsdienst war nicht erforderlich. Der Busfahrer und der Senior sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am KOM auf ca. 20.000 Euro, den am Auto auf rund 10.000 Euro. Auf den Busfahrer kommt nun eine Anzeige u.a. wegen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot zu.

Die Polizei mahnt: Fahren Sie immer möglichst weit rechts. Nicht nur bei Gegenverkehr, wenn Sie überholt werden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit. Unfälle im Begegnungsverkehr haben aufgrund der Kräfte, die dann wirken, meist schwerwiegende Folgen. Im schlimmsten Fall kommen Personen zu schaden. Deshalb drohen bei Verstößen gegen das Rechtsfahrgebot Bußgelder.

