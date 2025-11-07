Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Attenweiler/B312 - Vorfahrt missachtet

Am Donnerstag stießen auf der B312 bei Attenweiler ein Auto und ein Laster mit Anhänger zusammen.

Um kurz nach 16.30 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Lkw-Gespann von Stafflangen in Richtung B312 unterwegs. An der Kreuzung wollte er die Bundesstraße in Richtung Attenweiler überqueren. Dabei habe er wohl die Entfernung eines von rechts kommenden VW falsch eingeschätzt, so der 62-jährige Lkw-Fahrer gegenüber der Polizei. Die 19-jährige VW-Fahrerin hatte Vorfahrt und leitete eine Vollbremsung ein. Einen Zusammenstoß konnte sie nicht mehr verhindern und prallte mit dem Auto in den Anhänger hinter dem Iveco Laster. Dabei zog sich die 19-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Der Lasterfahrer blieb unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am VW auf rund 15.000 Euro, den am Meiller Anhänger auf ca. 1.000 Euro. Der VW musste abgeschleppt werden.

