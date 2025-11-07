Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Betrunken mit dem Auto gefahren

Am Donnerstag zog die Polizei in Bad Überkingen einen alkoholisierten BMW-Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Gegen 22.50 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Mühlhausen einen BMW-Fahrer in der Badstraße. Der war in Fahrtrichtung Hausen unterwegs. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten bei dem 29-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch und eine lallende Aussprache wahr. Da er einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er zur Blutentnahme mit in eine Klinik. Das Ergebnis soll nun zeigen, wieviel Promille er intus hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt.

