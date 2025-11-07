PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall auf Einsatzfahrt
Am Mittwoch kollidierte in Ulm ein Notarzt mit einer Autofahrerin.

Ulm (ots)

Um 14.25 Uhr war ein Notarzt auf der Einsatzfahrt in der Karlstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Blaubeurer-Tor-Ring und fuhr in Richtung Ulmer Innenstadt. An der Kreuzung zur Neutorstraße bremste er zunächst bis zum Stillstand ab. Als er anschließend mit Blaulicht und Signal bei Rot langsam in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Unfall mit einer Autofahrerin. Die 65-Jährige kam mit ihrem VW Tiguan von rechts und übersah wohl das Einsatzfahrzeug. Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei noch um Zeugenhinweise. Der Sachschaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt.

++++2139561 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

