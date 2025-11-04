Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden (Wohra) - Kupferkabel von Betriebsgelände entwendet, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch (29. Oktober) bis zum gestrigen Montag entwendeten unbekannte Täter mehrere Meter eines schweren Kupferkabels von einem umzäunten Gelände eines im Umbau befindlichen Umspannwerks an der Landstraße bei Gemünden. Die Täter gelangten auf das Gelände, indem sie wahrscheinlich mit einem Bolzenschneider das Schloss am Eingangstor des Umspannwerkes beschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren sie dann mit einem LKW auf das Gelände an der Landstraße zwischen Frankenberg und Gemünden und luden etwa 600 Meter Kabel auf ihr Fahrzeug. Der Wert des entwendeten Kabels mit Kupferanteil wird auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg unter 06451 72030.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

