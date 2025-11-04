PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden (Wohra) - Kupferkabel von Betriebsgelände entwendet, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Im Zeitraum vom vergangenen Mittwoch (29. Oktober) bis zum gestrigen Montag entwendeten unbekannte Täter mehrere Meter eines schweren Kupferkabels von einem umzäunten Gelände eines im Umbau befindlichen Umspannwerks an der Landstraße bei Gemünden. Die Täter gelangten auf das Gelände, indem sie wahrscheinlich mit einem Bolzenschneider das Schloss am Eingangstor des Umspannwerkes beschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren sie dann mit einem LKW auf das Gelände an der Landstraße zwischen Frankenberg und Gemünden und luden etwa 600 Meter Kabel auf ihr Fahrzeug. Der Wert des entwendeten Kabels mit Kupferanteil wird auf einen Betrag im mittleren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg unter 06451 72030.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Korbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Weitere Meldungen: Polizei Korbach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren