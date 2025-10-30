Polizei Korbach

POL-KB: Frankenau-Altenlotheim - Altöl in Kläranlage und "Lorfe", Polizei ermittelt wegen Umweltstraftat

Korbach (ots)

Die Kriminalpolizei Korbach ermittelt derzeit wegen einer Umweltstraftat und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter hat in Altenlotheim Altöl in den Kanal eingebracht. Das Öl gelangte über den Mischwasserkanal in die Kläranlage und dort in den Fettabscheider, in kleinen Mengen auch in die "Lorfe"

Am Montag (27. Oktober) erhielt die Polizei die Meldung, dass in der Kläranlage in Altenlotheim eine größere Menge Öl festgestellt wurde. Die Kriminalpolizei Korbach übernahm am Montagnachmittag die Ermittlungen am Einsatzort. Die Feuerwehren aus Korbach, Frankenau, Altenlotheim, Schmittlotheim, und Herzhausen waren bereits dabei, das Öl in der Kläranlage mit Bindemitteln aufzufangen und zu sichern. Die Einsatzleitung hatte der stellvertretende Stadtbrandinspektor Christian Müller.

Auch der Fachdienst Umwelt und Klimaschutz des Landkreis Waldeck- Frankenberg, mehrere Mitarbeiter der Stadt Frankenau und eine Spezialfirma für Gewässersanierung und Gewässerschutz waren am Einsatzort.

Der Bach "Lorfe" wurde durch eine kleinere Mengen Öl ebenfalls verunreinigt, ein größerer Schaden konnte durch die sofort eingeleiteten Maßnahmen zur Ausbreitung des Öls verhindern werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss das Altöl, wahrscheinlich über 100 Liter, in der Zeit von Sonntag, 26.Oktober, 11.00 Uhr bis Montag, 27.Oktober, gegen 11.30 Uhr, durch einen bisher Unbekannten in die Altenlotheimer Kanalisation gebracht worden sein. Die Höhe des verursachten Schadens ist noch unklar, nach ersten Schätzungen dürfte dieser aber mehrere tausend Euro betragen.

Die ersten Ermittlungen zum Verursacher, die von der Polizei gemeinsam mit der Stadt Frankenau in Altenlotheim geführt wurden, brachten bisher keinen Erfolg.

Der Frankenauer Bürgermeister Manuel Steiner lobte die hervorragende Zusammenarbeit aller Beteiligten, die Schlimmeres verhindert haben. Er wies aber auch daraufhin hin, dass die erheblichen Kosten, sollte kein Verursacher gefunden werden, von der Allgemeinheit zu tragen sind, und somit alle Bürgerinnen und Bürger betroffen sind.

Die Kriminalpolizei Korbach bittet unter der Telefonnummer 05631/971-0 um Hinweise aus der Bevölkerung, die auch bei der Stadt Frankenau unter der Telefonnummer 06455/799-0 entgegengenommen werden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell