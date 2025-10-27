PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Allendorf-Battenfeld - Unbekannte brechen in Vereinsheim ein

Korbach (ots)

Hohen Sachschaden verursachten Unbekannte in der Zeit von Dienstag (21. Oktober) bis Samstag (25.Oktober) in einem Vereinsheim Am Sportplatz in Battenfeld.

Die Täter drangen gewaltsam in das Vereinsheim ein, dabei beschädigten sie ein Fenster und ein Tor. Im Gebäude brachen sie eine weitere Tür auf, konnten aber offenbar kein geeignetes Diebesgut finden. Die Unbekannten flüchteten ohne Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

