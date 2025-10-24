Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Streit zwischen Bekannten eskaliert, ein Mann verletzt, ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Korbach (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten kam es am Donnerstag in Korbach. Danach musste ein Mann mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, der zweite Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die beiden 61-Jährigen und zwei weitere Männer trafen sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Korbacher Rosenstraße. Dort kam es zwischen den Beteiligten zu einem zunächst verbalen Streit. Einer der beiden 61-Jährigen soll im Laufe der nun folgenden körperlichen Auseinandersetzung eine Schreckschusspistole gezogen haben, der andere 61-Jährige soll mit einem Hammer auf den Kopf seines Kontrahenten geschlagen haben.

Eine Streife der von Zeugen verständigten Polizeistation Korbach traf kurz nach der Auseinandersetzung am Einsatzort ein. Während der am Kopf verletzte Mann in ein Krankenhaus gebracht wurde, nahm die Polizei den Tatverdächtigen, der mit dem Hammer geschlagen haben soll, ohne Gegenwehr vorläufig fest. Sowohl die Schreckschusspistole als auch der Hammer wurden anschließend sichergestellt.

Der verletzte Mann konnte das Krankenhaus am Freitagmorgen wieder verlassen, er hatte nur leichte Verletzungen erlitten. Der zunächst festgenommene Tatverdächtige konnte ebenfalls am Freitag aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen werden.

Die genauen Hintergründe und auch eine mögliche Beteiligung der anderen beiden Männer sind noch unklar, nach ersten Erkenntnissen soll es bei dem Streit um Geld gegangen sein. Die Kriminalpolizei Korbach hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich der Kriminalpolizei Korbach unter der Tel. 05631-9710 zu melden.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell