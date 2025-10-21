PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Nieder-Schleidern - Versuchter Einbruch in Baucontainer

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (17. Oktober) bis Montagmorgen (20. Oktober) versuchten Unbekannte in einen Baucontainer in der Verlängerung der Straße Am Staten in Nieder-Schleidern einzubrechen.

Die Täter versuchten erfolglos zwei Türen gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, blieben sie ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg
Pommernstr. 41
34497 Korbach
Pressestelle

Telefon: 05631/971 160 oder -161
Fax: 0611/32766-1012
E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell

