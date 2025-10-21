Polizei Korbach

POL-KB: Korbach-Nieder-Schleidern - Versuchter Einbruch in Baucontainer

Korbach (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (17. Oktober) bis Montagmorgen (20. Oktober) versuchten Unbekannte in einen Baucontainer in der Verlängerung der Straße Am Staten in Nieder-Schleidern einzubrechen.

Die Täter versuchten erfolglos zwei Türen gewaltsam zu öffnen. Da dies nicht gelang, blieben sie ohne Beute. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell