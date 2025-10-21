Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Versuchter Einbruch in Dartlokal

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter in ein Dartlokal in der Straße An der Kuhbach in Korbach einzubrechen.

Die Täter versuchten eine Tür zu der Gaststätte aufzuhebeln und beschädigten zudem eine Scheibe einer Tür. Sie gelangten nicht in das Gebäude und konnten daher auch nichts entwenden. Der Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

