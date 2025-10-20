POL-KB: Korbach - Unbekanntes Pärchen bestiehlt Seniorin
Korbach (ots)
Am Freitag (17. Oktober) wurde eine 86-Jährige Opfer von Taschendieben. Die Polizei bittet um Hinweise.
Die Seniorin war in der Zeit von 11.00 bis 11.30 Uhr zu Fuß in der Wildunger Landstraße in Korbach unterwegs. Dort traf sie auf ein ihr unbekanntes Pärchen, von dem sie angesprochen wurde. Während des Gesprächs war sie abgelenkt, so dass es einem der Beiden gelang, eine rote Damengeldbörse aus ihrer Handtasche zu entwenden. In der Geldbörse befanden sich etwa 200 Euro Bargeld in und mehrere Ausweispapiere.
Die 86-Jährige bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später und erstattete Anzeige bei der Polizei Korbach.
Sie konnte die Täter wie folgt beschreiben:
Mann:
etwa 50 Jahre alt, dunkle Kleidung mit Mütze, sprach mit südosteuropäischem Akzent
Frau:
etwa 50 Jahre alt, trug langen Mantel und Kopftuch.
Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.
