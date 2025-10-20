POL-KB: Gemünden (Wohra) - Diebstahl aus Kasse eines Möbelhauses
Korbach (ots)
Am Samstag kam es zu einem Diebstahl von Bargeld aus einer Kasse eines Möbelhauses in der Grüsener Straße in Gemünden. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter.
Der Täter betrat gegen 15.00 Uhr die Verkaufsräume des Möbelhauses. Aus einer Kasse im Bereich eines Tresens entwendete er Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und flüchtete aus dem Geschäft.
Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:
45 bis 50 Jahre alt,
180 bis 190 cm groß, schwarze Haare. bekleidet mit schwarzer Bomberjacke und blaue Jeans, führte eine große Bauchtasche mit orangenen / gelben Farbakzenten mit.
Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem beschriebenen Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Tel. 06451-72030 zu melden.
Dirk Richter
Kriminalhauptkommissar
